Киану Ривза нашли в украинском учебнике истории. Старое фото перепутали с мемом🤦♂️
Артиста можно найти на 58-й странице учебника за 10-й класс, сообщил сайт delo.ua. На ней начинается девятый параграф книги «Соединенные Штаты Америки в период между войнами».
Небольшой перечень фактов о США автор учебника решил проиллюстрировать известным снимком. Его еще называют «Нью-йоркские рабочие, обедающие на поперечной балке».
На оригинальном фото должно быть 11 рабочих, но в учебнике их почему-то на одного больше. Самым последним справа сидит как раз Киану Ривз. Причем изображение актера взяли из знаменитого мема «Как дела пирожок?»
Написал учебник Игорь Щупак. Книгу выпустили в 2018 году за счет государственного бюджета. Министерство образования и науки Украины рекомендовала ее школам. В аннотации к материалу говорится, что учебная литература «отличается особенной системой построения и структурирования учебного материала».