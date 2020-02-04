    04 февраля 2020, 11:41

    Киану Ривза нашли в украинском учебнике истории. Старое фото перепутали с мемом🤦‍♂️

    Александра Ломейко

    Киану Ривз попал на страницы украинского учебника по всемирной истории. Голливудский актер изображен на фотографии неизвестного автора «Обед на небоскребе». Она сделана в 1932 году, и Киану там быть не должно.

    Артиста можно найти на 58-й странице учебника за 10-й класс, сообщил сайт delo.ua. На ней начинается девятый параграф книги «Соединенные Штаты Америки в период между войнами».

    Небольшой перечень фактов о США автор учебника решил проиллюстрировать известным снимком. Его еще называют «Нью-йоркские рабочие, обедающие на поперечной балке».

    На оригинальном фото должно быть 11 рабочих, но в учебнике их почему-то на одного больше. Самым последним справа сидит как раз Киану Ривз. Причем изображение актера взяли из знаменитого мема «Как дела пирожок?»

    Киану Ривза нашли в украинском учебнике истории. Старое фото перепутали с мемом🤦‍♂️ | Изображение 1
    Источник фото: LiveJournal

    Написал учебник Игорь Щупак. Книгу выпустили в 2018 году за счет государственного бюджета. Министерство образования и науки Украины рекомендовала ее школам. В аннотации к материалу говорится, что учебная литература «отличается особенной системой построения и структурирования учебного материала».