По информации СМИ, он уточнил, что в России гораздо меньше улыбающихся людей, чем в Америке, и объяснил, с чем это может быть связано.

«Я бы на самом деле тоже мало улыбался, если бы круглые сутки жил в артхаусе», — заключил актер.

Также, по его мнению, несмотря на внешнюю замкнутость, многие русские — хорошие люди «со светлой душой», к тому же очень гостеприимные и веселые.

Ранее Наталия Орейро, уругвайская актриса и певица, призналась, что ей нравится русский язык. Она рассказала, что понимает, когда к ней обращаются по-русски, а также сама может разговаривать на русском. Певица поделилась, что, когда куда-то приезжает и слышит русскую речь, то всегда спрашивает, из какого города человек, так как может изъясняться на языке. Помимо этого, на концертах в России она общается с публикой на русском языке, в знак благодарности. Также, по ее мнению, русский язык очень благозвучен.