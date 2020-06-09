Киану Ривз назвал причины возвращения в «Матрицу»
Киану Ривз поведал, почему решил все-таки вернуться к роли Нео в известном фильме «Матрица». Он заявил, что история, рассказанная в очередной части картины, вполне актуальна для сегодняшнего дня, так же, как и оригинал, в период его появления на экранах. Об этом сообщило ИА Nation News.
«Лана Вачовски написала прекрасный сценарий, сама история — удивительная, и она нашла у меня отклик», — отметил Ривз.
Актер добавил, что в фильме что-то важное для себя сможет найти каждый.
Спустя почти 17 лет главные звезды франшизы снова встретились на съемочной площадке. Премьера «Матрицы» запланирована на 21 мая 2021 года