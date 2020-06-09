Киану Ривз назвал причины возвращения в «Матрицу»

«Лана Вачовски написала прекрасный сценарий, сама история — удивительная, и она нашла у меня отклик», — отметил Ривз.

Актер добавил, что в фильме что-то важное для себя сможет найти каждый.

Спустя почти 17 лет главные звезды франшизы снова встретились на съемочной площадке. Премьера «Матрицы» запланирована на 21 мая 2021 года