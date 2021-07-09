КГБ начал операцию по зачистке Белоруссии от радикалов

Широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц началась в Белоруссии. Она направлена, в частности, против участников Telegram-ресурсов. Такое заявление сделал заместитель начальника следственного управления КГБ республики Константин Бычек.

«Для проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий участники этих Telegram-каналов деанонизированы, их личности установлены. В настоящее время в рамках расследования проводится широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц, проводятся неотложные следственные и другие процессуальные действия», — рассказал Бычек в эфире телеканала «Беларусь 1».

В частности, проводятся задержания и обыски. Правоохранители установят причастность каждого участника к совершению противоправных деяний.

Телеканал уточнил, что речь идет о Telegram-сообществах «Буслы ляцяць» (с белорусского — «Аисты летят», прим. ред.) и «Отряды гражданской самообороны Беларуси». По данным СМИ, в этих чатах подбирали и вербовали людей для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма.

Телеканал также сообщил, что у белорусских правоохранителей появился доступ к информации для раскрытия преступлений, которые были совершены в августе 2020 года.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что в стране вскрыты «спящие» террористические ячейки. Это так называемые отряды самообороны, с которыми связаны страны Запада — США, Германия, Литва, Польша и Украина. Белорусский лидер считает, что целью отрядов была насильственная смена власти.