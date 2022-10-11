Запад начал рассматривать применение тактического ядерного оружия против России — КГБ Белоруссии | 360°

Мир 11 октября 2022, 22:31 Поделиться Telegram

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Viber Запад начал рассматривать применение тактического ядерного оружия против России — КГБ Белоруссии Глава КГБ Белоруссии Тертель: на территории Украины создаются террористические группы Pxhere.com

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Западные страны рассматривают возможность применения тактического ядерного оружия в отношении Белоруссии и России как один из вариантов. Об этом, как сообщил ТАСС, заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

Белорусскому ведомству, как сообщил его глава, известно о подготовке в республике серии терактов в связи с задействованием совместной региональной группировки войск республики и России, отметила «Российская газета».

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Также глава КГБ Белоруссии сообщил, что на территории Польши, Литвы и Украины создаются террористические группы, которые поддерживаются спецслужбами западных стран.

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Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о разворачивании совместной региональной группировки войск. Этот шаг необходим для защиты белорусского государства, ведь действия Украины могут нести для него угрозу.

Как отметил Лукашенко, если уровень угроз со стороны превысит нынешний, то в дело включатся войска Союзного государства. Полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин напомнил «360», что обе страны входят в Союзное государство и между ними действует договор о военной взаимопомощи.

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