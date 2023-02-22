Мир 22 февраля 2023, 17:25 КГБ Белоруссии заявил о резкой активизации деятельности западных спецслужб Глава КГБ Тертель: Запад активизировал все виды спецслужб против Белоруссии Президент Республики Беларусь

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В Белоруссии зафиксировали резкую активизацию всех видов разведки спецслужб Запада, заявил глава КГБ Иван Тертель. Его процитировало БелТА. В отношении гособъектов и чиновников республики готовились теракты, уточнил он.

«КГБ отмечается резкая активизация всех видов разведки спецслужб коллективного Запада <…>. Основной акцент — вербовочная работа», — заявил Тертель.

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По его словам, вербовке со стороны Запада подвержены сотрудники силовых ведомств и государственного аппарата, а также лица, которые имеют возможность добывать информацию «закрытого характера».

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«С учетом агрессивной деятельности иностранных спецслужб по проникновению в силовые структуры и государственный аппарат, <…> и значительного ущерба, наносимого национальным интересам, обстановка требует принятия комплексных мер по нейтрализации данных угроз», — добавил глава КГБ.

По информации Тертеля, с начала года Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал более 10 предателей.

Ранее помощник главы Минобороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко назвал кризисной обстановку, сложившуюся вокруг республики. По его словам, угрозы связаны с быстрой милитаризацией Европы и наращиванием вблизи границ военного присутствия других стран.