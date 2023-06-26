Мир 26 июня 2023, 01:07 КГБ Белоруссии узнал о подготовке Западом вооруженного вторжения КГБ Белоруссии: Запад готовит террористов для захвата власти в стране РИА «Новости»

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Комитет государственной безопасности Белоруссии обладает информацией о сотрудниках иностранных спецслужб, которые осуществляют в Польше, на Украине и в странах Прибалтики подготовку боевиков для захвата власти в республике. Об этом заявил заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек в эфире телеканала «Беларусь-1».

«КГБ фиксирует такие террористические проявления. Мы к этим вызовам готовы. По поручению главы государства предпринимаются соответствующие меры», — отметил он.

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По словам Бычека, у коллективного Запада нет шансов, ведь у Белоруссии достаточно возможностей для нейтрализации угрозы. Он также добавил, что преступников готовят на базе спецподразделений и вооруженных формирований.

«В Польше — это „Гром“, в Литве — Союз стрелков Литвы, на Украине — СБУ и подразделения украинской военной разведки», — пояснил представитель КГБ.

Боевиков отправляют на так называемую «обкатку» на поле боя на юго-востоке Украины. После того, как они становятся инструкторами, начинают готовить теракты и разрабатывать планы вторжения в Белоруссию, резюмировал Бычек.

Ранее глава Комитета госбезопасности республики Иван Тертель заявил, что на Украине подготовили почти 300 боевиков для захвата одного из районных центров Белоруссии.