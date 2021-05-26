КГБ Белоруссии подтвердил участие Протасевича в батальоне «Азов»

Задержанный в Минске бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич участвовал в боях украинского добровольческого батальона «Азов» в Донбассе. Как сообщило БелТА, с таким заявлением выступил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.

Он отметил, что в данный момент в отношении Протасевича проводят следственные действия.

«Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий, связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины», — заявил Тертель.

Он подчеркнул, что об этом свидетельствуют не только данные следствия, но и факты из СМИ, а также личные признания Протасевича.

Иван Тертель подчеркнул, что Протасевич активно применял накопленный в боях опыт против Белоруссии. В частности, он стоял за организацией и координацией массовых беспорядков в стране. Кроме того, он занимался контентом признанного в республике экстремистским Telegram-канала.

Роман Протасевич подтверждал, что действительно был в Донбассе во время боев. В интервью Юрию Дудю он подтвердил, что получил несколько ранений, но воспринимал свое присутствие там как работу журналиста.

«Нет, ну то есть при этом да, у меня и ранения были», — ответил Протасевич на вопрос, принимал ли он участие в боевых столкновениях.

Лидер украинской партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий, который состоял в «Азове», заявил, что Протасевич не состоял в батальоне, но принимал активное участие в происходящих событиях.

«Он был с нами в Широкино, где получил ранения. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», — привело его слова УНИАН.

В России против участников батальона «Азов» завели уголовное дело по статье «Наемничество». Правозащитная организация Amnesty International заявляла, что бойцы использовали пытки и внесудебные аресты к противникам.

Романа Протасевича задержали в Минске в минувшее воскресенье. Он был пассажиром экстренно севшего в столице Белоруссии самолета авиакомпании Ryanair.