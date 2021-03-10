КГБ Белоруссии назвал три сценария протестов в конце марта

Оппозиционеры собираются провести акции протеста в Белоруссии 25–27 марта. Об этом заявил председатель Комитета госбезопасности страны Иван Тертель. Он назвал три возможных сценария развития событий.

Тертель сказал, что власти Белоруссии достоверно знают о готовящихся 25–27 марта протестах. Их цель — дестабилизировать ситуацию в стране.

«Сценарий разрабатывается за рубежом с причастностью лиц, которые в свое время покинули нашу территорию», — заявил Тертель в эфире телеканала «Беларусь 1».

Он подчеркнул, что руководство республики готово принять серьезные меры, чтобы не допустить дестабилизации. По его словам, власти будут действовать жестко, но в рамках законодательства.

«Будет подана официальная заявка на проведение мероприятия 25 числа, предусматривается сбор людей на площади Якуба Коласа, последующий марш до площадки в районе театра оперы и балета, затем неконтролируемый выход людей по призыву известных Теlеgrаm-каналов, провокация для столкновений с правоохранителями», — уточнил он.

Глава КГБ не исключил более жестких сценариев развития события. По его мнению, все может дойти до потасовок. Есть и второй предполагаемый сценарий. Оппозиционеры подадут заявку на проведение официальных мероприятий в районе площади Бангалор (в Минске — прим. ред.), а потом выведут людей на несанкционированную акцию «с эмоциональным подогревом» в центре города и будут провоцировать своими действиями правоохранительные органы.

Третий вариант — разрешение на митинг не будет получено. Тогда люди будут сами собираться, используя чаты. Координаторы призовут белорусов выходить на несанкционированные акции. Возможны столкновения с правоохранителями в центральной части города.