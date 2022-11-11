Мир 11 ноября 2022, 12:43 KFC попала в скандал из-за нацистской рекламы в годовщину Хрустальной ночи Algemeiner: KFC провела нацистскую рекламную акцию в ФРГ в день памяти Хрустальной ночи Unsplash

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Сеть ресторанов быстрого питания KFC оказалась в центре скандала в Германии. Представители ресторана устроили нацистскую промоакцию в годовщину вошедшего в историю погрома евреев, написало издание Algemeiner.

«Дата памяти Хрустальной ночи. Побалуйте себя хрустящей курочкой с нежнейшим соусом», — отметили в рассылке ресторана.

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Позднее представители KFC оправдали разосланные сообщения технической ошибкой, отправив клиентам новое письмо с извинениями. Однако рекламу уже начали обсуждать пользователи социальных сетей.

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Поведение KFC возмутило представителя Антидиффамационной лиги по европейским делам Далию Гринфельд. Она написала в Twitter, что ресторану должно быть стыдно.

Ранее в скандал также угодил немецкий политик Хольгер Винтерштейн. Он станцевал на мемориале памяти жертв холокоста в Берлине.

Нацисты в ночь на 10 ноября 1938 года устроили массовый погром евреев в Австрии и Германии. Событие получило название Хрустальная ночь из-за множества осколков, которые разлетелись от окон разгромленных магазинов. Также пострадали синагоги, тысячи евреев депортировали из стран.