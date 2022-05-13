Кевин Спейси вернется в киноиндустрию

Американский актер Кевин Спейси возвращается в киноиндустрию после перерыва, вызванного скандалом из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил сайт inc-news.ru.

По данным издания, Спейси получил роль в исторической драме «1242 — Выход на запад». В основе сюжета — нападение армии Золотой орды под командованием Батыя на страны Восточной Европы. Кроме Спейси в съемках примут участие Кристофер Ламберт, Эрик Робертс, Женевьева Флоренс, Теренс Стамп и прочие артисты. Режиссерское кресло займет Петер Шоош.