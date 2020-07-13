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    13 июля 2020, 13:48

    Кэти Перри оценила шансы Канье Уэста стать президентом США

    Анастасия Кременчугская

    Кэти Перри, американская певица, прокомментировала президентские амбиции рэпера Канье Уэста. Она их не поддержала. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на иностранное издание.

    По словам Кэти Перри, она предпочла бы видеть на посту президента США опытного в этой сфере человека. Она добавила, что американцы уже увидели и поняли, что происходит, когда должность занимает непрофессионал.

    Певица подчеркнула, что при этом она считает творчество Уэста «потрясающим». Она также назвала его «новатором как художника».

    Напомним, Уэст в очередной раз объявил о своих планах баллотироваться в президенты США на прошлой неделе. Ранее он был сторонником Дональда Трампа, но позже заявил, что «снимает красную кепку» — символ кампании Трампа «Сделаем Америку снова великой».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Уэсту не составит труда отобрать голоса чернокожих американцев у Джо Байдена. Он подчеркнул, что наиболее вероятный кандидат от Демократической партии не сделал ничего хорошего для темнокожего населения.