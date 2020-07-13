Кэти Перри оценила шансы Канье Уэста стать президентом США

По словам Кэти Перри, она предпочла бы видеть на посту президента США опытного в этой сфере человека. Она добавила, что американцы уже увидели и поняли, что происходит, когда должность занимает непрофессионал.

Певица подчеркнула, что при этом она считает творчество Уэста «потрясающим». Она также назвала его «новатором как художника».

Напомним, Уэст в очередной раз объявил о своих планах баллотироваться в президенты США на прошлой неделе. Ранее он был сторонником Дональда Трампа, но позже заявил, что «снимает красную кепку» — символ кампании Трампа «Сделаем Америку снова великой».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Уэсту не составит труда отобрать голоса чернокожих американцев у Джо Байдена. Он подчеркнул, что наиболее вероятный кандидат от Демократической партии не сделал ничего хорошего для темнокожего населения.