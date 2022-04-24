Кешбэк за вкусняшки. Польская собака вырыла крупнейший за последние 100 лет клад

Собака из Польши по кличке Кайтус обрадовала своих владельцев необычной находкой: она откопала крупнейший за последние 100 лет клад. Об этом сообщило польское СМИ Arkeonews.

Задатки археолога Кайтус обнаружила во время прогулки. Ее внимание привлек небольшой участок земли. «Раскопка» прошла не зря: Кайтус нашла несколько черепков и глиняный горшочек со старинными монетами. Хозяин собаки сообщил о кладе в полицию.

Сами артефакты отправили на экспертизу. Оказалось, что монеты относятся к редкому и ценному виду. Это средневековые брактеаты, которые выпустили в первой половине XIII века. Таких монет почти не осталось, поскольку во время использования брактеаты меняли два-три раза в год: старые монеты изымали и отправляли на переплавку по новому образцу.

К тому же Кайтус нашла монеты, которые очень хорошо сохранились. На них видны четкие изображения грифонов, русалок и ангелов, а также архитектурных элементов. После анализа найденных брактеатов эксперты предположили, что эти монеты отчеканили в Бранденбурге, Саксонии и Силезии.

Оценочная стоимость находки не названа. Однако эксперты заявили, что это крупнейший клад, найденный в этой стране за последние 100 лет.