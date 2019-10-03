Кепка с девизом Трампа на русском языке привела к драке в ресторане

Житель Калифорнии 32-летний Дэвид Дельгадо избил в туалете ресторана мужчину, на голове которого была кепка с девизом «Сделаем Америку снова великой» на русском языке. Ее он прихватил с собой.

Американец лишился руки из‐за кепки с лозунгом Трампа Подробнее

Инцидент произошел 2 октября в одном из ресторанов района Хермоза Бич. Как стало известно Fox News, Дельгадо в туалетной комнате ресторана подошел к другому посетителю заведения, и поинтересовался, что означает надпись на его кепке?

Тот ответил, и немедленно получил удар по лицу. Потерпевший упал на пол, но Дельгадо продолжал избивать его.

Полиция сообщила, что нападавший забрал с места происшествия кепку и скрылся. Установить его личность властям удалось с помощью записи с камеры наблюдения. Дельгадо не оказал сопротивления аресту. Сумма его залога составила 100 тысяч долларов