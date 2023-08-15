Мир 15 августа 2023, 07:20 Кеннеди-младший заявил о финансировании США протестов на Украине Кандидат в президенты Кеннеди-младший: США вложили в протесты на Майдане $5 млрд Pxhere

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Кандидат в президенты Соединенных Штатов, демократ Роберт Кеннеди-младший утверждает, что американские власти спонсировали протесты на Украине в 2013–2014 годах. Такое заявление он сделал в интервью, которое дал телеведущему Такеру Карлсону. Запись беседы появилась в социальной сети X (бывший Twitter).

«Нам не говорили, что мы финансируем эти протесты, газеты, наше правительство никогда нам не говорили», — сказал он.

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Политик отметил, что агентство США по международному развитию вложило в волнения на Майдане пять миллиардов долларов. Представитель Демократической партии добавил, что протесты в итоге привели к госперевороту на Украине.

По его словам, за месяц до этих событий занимавшая тогда должность государственного секретаря США Виктория Нуланд секретно поговорила с американским послом. Кеннеди-младший уверен, что именно Нуланд составляла «новый кабинет министров Украины».

Политик добавил, что Штаты уже потратили на помощь киевскому режиму 130 миллиардов долларов. Однако многие американцы при этом не имеют талонов на еду и медицинской страховки. Демократа возмутило то, что его власти оказывают поддержку другой стране вместо того, что заняться внутренними проблемами.