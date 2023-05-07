Мир 07 мая 2023, 04:14 Кеннеди-младший заявил, что русские не проиграют в конфликте Кандидат в президенты США Кеннеди-младший: русские не могут проиграть, у них преимущетсво Pixabay

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Россия не может проиграть в СВО, несмотря на то, что американцам внушают обратное. Такое заявление сделал в интервью YouTube-каналу All-in Podcast кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший.

«Русские не могут проиграть этот конфликт. Нам говорят, что они проигрывают. <…> Они наращивают свои силы, у них артиллерийское преимущество перед США», — заявил американский политик.

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Кеннеди отметил, что у Соединенных Штатов нет артиллерии на замену той, что была уничтожена на поле боя. При этом руководство Украины «изо всех сил» пытается скрыть катастрофические потери своих солдат. Политик назвал ситуацию на Украине «самым жестким конфликтом» со времен Второй мировой войны.

Президенту Украины нужно было сказать всего несколько слов, чтобы избежать этого конфликта, считает Кеннеди. Владимир Зеленский должен был сказать, что Украина не вступит в НАТО, считает американский политик.