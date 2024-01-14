Мир 14 января 2024, 04:14 Кеннеди-младший выступил за прекращение помощи Украине Кеннеди-младший поддержал усиление границы юга США и прекращение поддержки Киева Unsplash

Читать 360tv в

Независимый кандидат в президенты Америки Роберт Кеннеди-младший выступил одновременно за усиление безопасности мексиканской границы и прекращение помощи Украине. Об этом сообщили в пресс-службе избирательного штаба политика, передало РИА «Новости».

«Позиция господина Кеннеди отличается как от позиции президента Байдена, так и от позиции республиканцев. Он поддерживает усиление безопасности границы. <…> И он также поддерживает прекращение финансирования войны на Украине», — сказано в сообщении.

Реклама

Ранее Кеннеди-младший заявил, что если победит на выборах в США, то закончит украинский конфликт за 100 дней. Он отметил, что сможет сделать это «на лучших условиях».

Также он говорил, что поставки ВСУ боеприпасов с обедненным ураном способствуют уничтожению Украины. По его мнению, в случае победы на выборах он закончит эту «безрассудную и бесчеловечную политику».

Еще Кеннеди-младший высказывался об отправке Украине многоцелевых истребителей F-16. По его словам, это будет катастрофой для всего человечества.