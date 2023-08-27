Мир 27 августа 2023, 08:10 Кеннеди-младший сравнил поставку Украине урановых снарядов с уничтожением страны Кеннеди-младший: США уничтожат Украину своими поставками урановых снарядов Flickr

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Американские поставки ВСУ снарядов с обедненным ураном будут способствовать уничтожению Украины. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в соцсети X (экс-Twitter).

Он назвал заявления представителя МИД Марии Захаровой отрезвляющими и добавил, что как политик будет бороться с решением США о поставках урановых боеприпасов.

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«Уничтожить Украину, чтобы спасти ее. Отрезвляющая статья о боеприпасах с обедненным ураном. Излишне говорить, что как президент я положу конец этой безрассудной и бесчеловечной политике», — отметил Кеннеди-младший.

Ранее Захарова предупредила США об опасности поставок снарядов с обедненным ураном. Она отметила, что эти боеприпасы приведут к радиационному заражении земли Украины. Часть территорий страны в таком случае станет непригодными для жизни.