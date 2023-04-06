Мир 06 апреля 2023, 04:06 Кеннеди-младший решил побороться за пост президента США CNN: племянник экс-президента Кеннеди подал заявку на участие в выборах главы США Википедия

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Племянник 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди адвокат Роберт Кеннеди-младший подал заявку на участие в выборах в качестве кандидата от демократической партии. Об этом сообщил телеканал CNN.

Политик подал документы в Федеральную избирательную комиссию США, которая организует выборы. Это подтвердил финансист предвыборной кампании Роберта Кеннеди Джон Салливан.

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Юрист заявил о своих планах баллотироваться на пост главы государства в Twitter еще в марте.

«Если будет похоже, что я смогу собрать достаточно денег и мобилизовать людей для победы, я буду участвовать в гонке», — написал юрист.

Джон Кеннеди, один из самых популярных политиков Америки, был убит 22 ноября 1963 года. В бывшего президента выстрелили несколько раз, когда президентский кортеж проезжал по улицам Далласа.

Ранее российский политолог-американист Дмитрий Дробницкий заявил, что даже в тюрьме у экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа есть шанс участвовать в выборах. Он подчеркнул, что рейтинги кандидата растут, а американское общество все больше разочаровывает в нынешней власти.