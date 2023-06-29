Мир 29 июня 2023, 08:25 Кеннеди-младший назвал Украину пешкой США в прокси-войне с Россией Кандидат в президенты США Кеннеди-младший: Украина стала пешкой в прокси-войне с Россией Викимедиа

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Соединенные Штаты превратили Украину в пешку в прокси-войне с Россией и принесли ее в жертву своим геополитическим интересам. Об этом в интервью NBC5 заявил кандидат на пост президента США Роберт Кеннеди-младший.

«Мы превратили эту нацию в пешку в прокси-войне между Россией и США», — сказал он.

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По его словам, США проигнорировали множество шансов урегулировать конфликт, поскольку не хотят мирного разрешения ситуации. Кеннеди-младший указал, что поддержка Вашингтона только вредит Украине.

Кеннеди-младший отметил, что обеспокоенность России по поводу расширения НАТО закономерна. А Штаты обманули Москву, отказавшись от продвижения блока дальше на восток. Он также заявил, что в случае победы на выборах добьется прекращения огня в максимально короткие сроки.

Ранее Кеннеди-младший назвал простой способ выхода из украинского конфликта. По его мнению, США необходимо пересмотреть свою провокационную политику в отношении России, которую они ведут с 1997 года. Кандидат на пост президента США подчеркивал, что действия американских властей привели к гибели сотен тысяч граждан Украины и сделали из этой страны скотобойню.