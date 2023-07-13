Мир 13 июля 2023, 08:46 Кеннеди-младший назвал членство Украины в НАТО дорогой к ядерному конфликту Кандидат в президенты США Кеннеди-младший назвал дорогой к войне с РФ прием Украины в НАТО Unsplash

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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что выступает против приема Украины в НАТО, поскольку это может привести к открытой войне с Россией. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе политика.

«Это ненужная провокация и дорога к прямой войне с Россией и возможному ядерному конфликту», — сообщили в офисе кандидата.

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По мнению Кеннеди-младшего, сейчас необходимо работать над деэскалацией конфликта. Он считает, что кризис можно завершить путем мирных переговоров.

Любые гарантии безопасности со стороны Североатлантического альянса для Украины могут привести к эскалации конфликта между Западом и Россией и спровоцировать ядерную войну. Такое мнение высказал американский полковник в отставке Дэниел Дэвис. Он напомнил, что кризис на Украине начался в 2008 году, когда страну пообещали принять в НАТО. Кроме того, блок постоянно расширял свои границы.

Ранее Кеннеди-младший признал большую роль США в подстрекательстве к конфликту. Он также пообещал, в случае победы на выборах, провести работу над мирными инициативами.