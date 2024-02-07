Мир 07 февраля 2024, 04:59 Кенийского пастора «голодного» культа обвинили в убийстве 191 ребенка Reuters: в Кении лидера культа Маккензи обвинили в убийстве 191 ребенка James Wakibia/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Кенийский суд предъявил лидеру культа «Благая весть» Полу Маккензи и его 29 сообщникам обвинения в убийстве 191 ребенка. Сообщение об этом появилось на сайте агентства Reuters.

Последователи культа практиковали экстремальные формы голодания. Тела заморивших себя голодом людей обнаружили в лесу Шакахола неподалеку от побережья Индийского океана. Лидер секты и его сообщники вину не признают.

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«Прокуроры утверждают, что Маккензи приказал своим последователям морить голодом себя и своих детей, чтобы они могли попасть в рай до того, как наступит конец света», — рассказали в агентстве.

Маккензи и его последователей признали психически здоровыми, а значит, они способны отвечать перед судом. Только одного подозреваемого признали недееспособным.

В прошлом году в начале октября более сотни кенийских учениц попали в больницу со странной болезнью, парализующей ноги. Минздрав закрыл женскую среднюю школу Святой Терезы в Эреги.