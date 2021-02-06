Кенийский подросток пролетел 400 километров на колесе самолета и выжил

Юный безбилетник устроил себе экстремальное путешествие: из Великобритании он зайцем попал в Нидерланды на колесе самолета. В таких условиях подросток преодолел около 400 километров.

Нашли 16-летнего путешественника рядом с шасси после приземления лайнера в аэропорту города Бэк в голландской провинции Лимбург, сообщило издание The Mirror. Его состояние медики оценили как тяжелое из-за переохлаждения.

«Ему невероятно повезло», — отметил представитель воздушной гавани. Обычно безбилетные пассажиры, решившие спрятаться в нижней части шасси, либо замерзают насмерть, либо падают из своего укрытия во время полета.

Юноша, который может оказаться выходцем из Кении, мог прилететь на грузовом рейсе Turkish Airlines. В лондонском аэропорту Станстед уточнили, что самолет как раз вылетел из республики на восточном побережье Африки в Турцию и только оттуда — в Лондон и Бэк.

«Нет никаких оснований предполагать, что подросток забрался в самолет в Великобритании», — сказал собеседник издания.

Расследованием инцидента занялась голландская полиция. Она предполагает, что случай 16-летнего мальчика не единственный.

Подросток нахдится в больнице. Правоохранители уточнили, что ему уже лучше.