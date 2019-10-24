Кения будет развивать туристические связи с Россией

«В России очень развит туризм. Это то, как Африка может быть полезна вам. В Кении лучшие пляжи в мире и единственный в Африке национальный парк. Таким образом туризм может стать частью нашего сотрудничества», — заявил политик в ходе выступления на сессии «Деловые ассоциации России и Африки: точка старта долгосрочного бизнес-партнерства».

По его словам, Россия может принять участие в программах жилого и промышленного строительства.

«Кения окружена странами, в которых ведется добыча полезных ископаемых, и мы можем строить перерабатывающие предприятия. Также сотрудничество может вестись в сфере продовольствия и многих других», — отметил Ричард Нгатиа.

Заявление сделано в Сочи с ходе саммита Россия — Африка.