Кения будет развивать туристические связи с Россией
Туризм станет одним из самых приоритетных направления сотрудничества Кении и России, сообщило РИА ФАН со ссылкой на президента Национальной торгово-промышленной палаты республики Кении Ричарда Нгатиа.
«В России очень развит туризм. Это то, как Африка может быть полезна вам. В Кении лучшие пляжи в мире и единственный в Африке национальный парк. Таким образом туризм может стать частью нашего сотрудничества», — заявил политик в ходе выступления на сессии «Деловые ассоциации России и Африки: точка старта долгосрочного бизнес-партнерства».
По его словам, Россия может принять участие в программах жилого и промышленного строительства.
«Кения окружена странами, в которых ведется добыча полезных ископаемых, и мы можем строить перерабатывающие предприятия. Также сотрудничество может вестись в сфере продовольствия и многих других», — отметил Ричард Нгатиа.
Заявление сделано в Сочи с ходе саммита Россия — Африка.