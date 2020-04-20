Кенгуру заметили на улицах опустевшей Австралии

В австралийском городе Аделаиду кенгуру обживает пустынные улицы. Полицейские опубликовали видео, на котором животное, не смущаясь машин, прыгает прямо по перекрестку.

Полиция Южной Австралии опубликовала видео 19 апреля.

«Сотрудники службы безопасности выследили подозреваемого в серой шубе, прыгающего сегодня утром в сити-центре Аделаиды. В последний раз его видели, направляющимся в Западный Парклендс», — написали представители полиции.

Жители города сейчас сидят из-за карантина по домам, и кенгуру, видимо, решил воспользоваться пустынностью улиц и отправился на прогулку.

И такие случаи сейчас происходят по всему миру. В Японии сфотографировали оленей на улице, из Италии публикуют снимки с дикими кабанами, овцами и лошадьми. В ЮАР из-за закрытия нацпарка Крюгера и вовсе на дорогах заметили отдыхающих львов. Теперь там дежурят рейнджеры.

В Австралии, по последней информации, больше 6,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего в мире больных COVID-19 — свыше 2,4 миллиона. Власти Австралии продлили карантин до середины мая.