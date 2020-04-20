Кенгуру заметили на улицах опустевшей Австралии
Полиция Южной Австралии опубликовала видео 19 апреля.
«Сотрудники службы безопасности выследили подозреваемого в серой шубе, прыгающего сегодня утром в сити-центре Аделаиды. В последний раз его видели, направляющимся в Западный Парклендс», — написали представители полиции.
Жители города сейчас сидят из-за карантина по домам, и кенгуру, видимо, решил воспользоваться пустынностью улиц и отправился на прогулку.
И такие случаи сейчас происходят по всему миру. В Японии сфотографировали оленей на улице, из Италии публикуют снимки с дикими кабанами, овцами и лошадьми. В ЮАР из-за закрытия нацпарка Крюгера и вовсе на дорогах заметили отдыхающих львов. Теперь там дежурят рейнджеры.
В Австралии, по последней информации, больше 6,6 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего в мире больных COVID-19 — свыше 2,4 миллиона. Власти Австралии продлили карантин до середины мая.