Кембриджский словарь назвал главное слово 2021 года

Представители Кембриджского словаря английского языка выбрали слово 2021 года — perseverance (переводится как «настойчивость» или «упорство»). Об этом сообщили на официальном сайте словаря.

За год определение этого слова пытались найти более 243 тысяч раз. Чаще всего поисковые запросы с ним появлялись в феврале. Специалисты связывают эту зимнюю тенденцию с февральской посадкой марсохода NASA — он называется так же, Perseverance, — на Красную планету.

В начале месяца слово года назвал еще один авторитетный словарь — Оксфордский. Этим словом стало vax («вакцина» или «вакцинация»). По сравнению с прошлым годом, в 2021-м им пользовались в 72 раза чаще. Более того, за время пандемии люди популяризировали множественные производные от vax — например, vaxxie, то есть «фотографии, которые делают во время вакцинации».