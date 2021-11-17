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    17 ноября 2021, 14:30

    Кембриджский словарь назвал главное слово 2021 года

    Кембриджский словарь назвал слово, которое чаще всего использовали в 2021 году

    Редакция «360»

    Представители Кембриджского словаря английского языка выбрали слово 2021 года — perseverance (переводится как «настойчивость» или «упорство»). Об этом сообщили на официальном сайте словаря.

    Кембриджский словарь назвал главное слово 2021 года

    За год определение этого слова пытались найти более 243 тысяч раз. Чаще всего поисковые запросы с ним появлялись в феврале. Специалисты связывают эту зимнюю тенденцию с февральской посадкой марсохода NASA — он называется так же, Perseverance, — на Красную планету.

    В начале месяца слово года назвал еще один авторитетный словарь — Оксфордский. Этим словом стало vax («вакцина» или «вакцинация»). По сравнению с прошлым годом, в 2021-м им пользовались в 72 раза чаще. Более того, за время пандемии люди популяризировали множественные производные от vax — например, vaxxie, то есть «фотографии, которые делают во время вакцинации».