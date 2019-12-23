Кейт Миддлтон затмит Меган Маркл на Рождество

По информации издания, герцогиня Кембриджская большую часть рождественских каникул проведет вместе с королевой Елизаветой. Таким образом, супруга принца Уильяма окажется в центре снимания и соберет большое количество положительных отзывов. А отъезд Меган Маркл из страны королевской семьи не пойдет на пользу ее семье.

Кейт Миддлтон и принц Уильям появятся на торжественной службе в церкви святой Марии Магдалены в Сандрингеме вместе со своими наследниками. Дети герцогов Кембриджских Джордж и Шарлотта выйдут на первый план среди остальных членов монаршей семьи.

Ранее стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи отпразднуют Рождество в Калифорнии с матерью Меган, а не в обществе Елизаветы II.