Кейт Миддлтон в браслете принцессы Дианы пришла на G7

Кейт Миддлтон отдала дань покойной свекрови принцессе Диане и пришла на саммит «Большой семерки» (G7) в ее браслете, украшенном жемчугом и бриллиантами.

Герцогиня Кембриджская была одета в платье-пальто от Alexander McQueen молочного цвета за три тысячи фунтов стерлингов (304 тысячи рублей), отметило The Mirror. Кроме того, на супруге принца Уильяма были туфли на каблуке, а завершал наряд белый клатч.

Принцесса Диана надевала этот браслет несколько раз. В частности, в нем она в 1989 году посетила Гонконг. Во время поездки Диана сочетала аксессуар с расшитым жемчугом платьем и кембриджской тиарой «Узелки любви». Украшение создал ювелир Найджел Милн.

Кейт Миддлтон уже не в первый раз надевает этот аксессуар. Впервые этот браслет был замечен на герцогине в 2017 году в Берлине. В следующем году во время своего королевского турне по Швеции вместе с супругом она снова надела это украшение.

Ранее Кейт Миддлтон пошутила, что хочет купить своему супругу принцу Уильяму костюм Человека-паука. Она сказала об этом после того, как увидела фото преподавателя боевых искусств Джейсона Бэрда, который во время пандемии развлекал детей в костюме Человека-паука. Фото вошло в число других работ для выставки Миддлтон «Оставайтесь на месте: портрет Нашей Нации в 2020 году».