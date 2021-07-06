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    06 июля 2021, 00:45

    Кейт Миддлтон ушла в самоизоляцию после общения с носителем ковида

    Анатолий Минкин

    Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отправилась на самоизоляцию после того, как она пообщалась с человеком, у которого подтвердился коронавирус. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на официальное заявление Кенсингтонского дворца.

    Кейт Миддлтон ушла в самоизоляцию после общения с носителем ковида

    Представитель двора заявил, что герцогиня не испытывает никакого недомогания, но по правилам королевства, после контакта с зараженным она самоизолировалась на срок не менее 10 дней.

    Где именно Кейт Миддлтон могла заразиться неизвестно, но в заявлении говорится, что это произошло на минувшей неделе. Тогда у герцогини было два публичных выступления. В минувший вторник в сопровождении мужа она посетила местный клуб, где проходили торжества, посвященные победе Англии над Германией на чемпионате Европы по футболу.

    Второй выход в свет герцогини был на Уимблдонский турнир по теннису. Там Миддлтон проводила время со множеством знаменитостей, включая Дэвида Бекхэма и Эда Ширана.

    Источники во дворце сообщили журналистам, что каждый раз после выхода герцогиня сдавала ПЦР-тесты, но оба они были отрицательными.

    Как сообщила «Газета.ru», из-за вынужденного карантина Кейт Миддлтон пропустила мероприятие в Букингемском дворце, посвященное 73-й годовщине Национальной службы здравоохранения Великобритании. Она должна была сопровождать своего мужа, принца Уильяма. Но по правилам страны герцогиня обязана соблюдать самоизоляцию.