Кейт Миддлтон ушла в самоизоляцию после общения с носителем ковида

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отправилась на самоизоляцию после того, как она пообщалась с человеком, у которого подтвердился коронавирус. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на официальное заявление Кенсингтонского дворца.

Представитель двора заявил, что герцогиня не испытывает никакого недомогания, но по правилам королевства, после контакта с зараженным она самоизолировалась на срок не менее 10 дней.

Где именно Кейт Миддлтон могла заразиться неизвестно, но в заявлении говорится, что это произошло на минувшей неделе. Тогда у герцогини было два публичных выступления. В минувший вторник в сопровождении мужа она посетила местный клуб, где проходили торжества, посвященные победе Англии над Германией на чемпионате Европы по футболу.

Второй выход в свет герцогини был на Уимблдонский турнир по теннису. Там Миддлтон проводила время со множеством знаменитостей, включая Дэвида Бекхэма и Эда Ширана.

Источники во дворце сообщили журналистам, что каждый раз после выхода герцогиня сдавала ПЦР-тесты, но оба они были отрицательными.

Как сообщила «Газета.ru», из-за вынужденного карантина Кейт Миддлтон пропустила мероприятие в Букингемском дворце, посвященное 73-й годовщине Национальной службы здравоохранения Великобритании. Она должна была сопровождать своего мужа, принца Уильяма. Но по правилам страны герцогиня обязана соблюдать самоизоляцию.