Кейт Миддлтон уличили в использовании ботокса

На снимке супруга принца Уильяма стоит в сером пальто с пушистым воротником у церкви. На голову она надела черную шляпку. Однако, несмотря на наличие головного убора, поклонники герцогини заметили «замороженный» лоб. Кроме того, у представительницы монаршей семьи неестественно подняты брови.

«Кажется, ее лицо скоро отвалится от всего этого количества ботокса», — отметили критики.

Другие обратили внимание на состарившуюся нижнюю часть лица при гладком лбе. Из-за паралича одной из лицевых мышц остальные испытывают повышенную нагрузку — это один из признаков инъекции.

Поклонники в июле заметили наличие ботокса у Кейт Миддлтон. Об этом заговорили после слов лондонского хирурга Мунира Сомджи, который рассказал о любви герцогини к бэби-ботоксу. После этого разгорелся скандал, поэтому Букингемскому дворцу пришлось давать официальное опровержение новости.

Позже Миддлтон украсила рекламный пост одной из косметологических клиник Лондона. Представители салона сделали коллаж из двух фотографий герцогини — якобы «до» и «после». Бывший секретарь Елизаветы II Дики Арбитр предупредил, что королевская семья может потребовать удалить снимок.