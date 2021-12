Кейт Миддлтон удивила всех талантом пианистки

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон выступила в качестве аккомпаниатора для певца Тома Уокера. Герцогиня Кембриджская сыграла на фортепиано композицию For Those Who can’t be here («Для тех, кто не может быть здесь»). Отрывок из концертного выступления певец опубликовал на своем YouTube-канале.

Как сообщила газета The Sun, концерт прошел в Капитуле Вестминстерского аббатства за день до рождественской службы. На выступлении присутствовали 1,2 тысячи зрителей, среди которых были родители Миддлтон, ее муж, братья и сестры.

Журналисты отметили, что игра Миддлтон оказалась безупречной. Хотя ее учитель музыки сомневалась, что ученица когда-нибудь сможет хорошо играть на фортепиано. Источники издания уточнили, что герцогиня снова увлеклась клавишными во время самоизоляции. Музыка для нее стала своеобразной отдушиной и позволила ей отточить мастерство. Положительно выступление герцогини оценил певец Том Уокер.

«Нелегко просто сесть за фортепиано с группой музыкантов, с которыми вы никогда раньше не играли, и записать живые дубли на камеру, но она полностью справилась с этим», — подчеркнул он.