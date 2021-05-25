Кейт Миддлтон стала выполнять в семье обязанности принца Филиппа

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон взяла на себя роль принца Филиппа. Ушедший из жизни супруг королевы Елизаветы II помогал членам семьи в решении их проблем. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Королевская семья понимает, что у них есть действительно важный ключевой игрок, и они ставят ее в центр внимания. Я думаю, что Кейт словно клей. Таким же и был всегда герцог Эдинбургский, который помогал решать семейные проблемы. Он был патриархом семьи», — заявила в эфире австралийской программы 60 Minutes ведущая колонки, посвященной королевской семье, в журнале Vanity Fair Кэти Николь.

Она добавила, что теперь за обязанности Филиппа взялась Кейт Миддлтон. По словам Николь, герцогиня пытается сохранить семью как единое целое. Она отметила, что Кейт и Уильям могут стать на троне более популярными, чем принц Чарльз с супругой.

«Для человека, который родился вне королевской семьи, она (Кейт Миддлтон — прим.ред.) справляется с королевскими обязанностями очень хорошо», — заключила эксперт.

Принц Филипп ушел из жизни 9 апреля в возрасте 99 лет. Как сообщили журналисты, принц Гарри и его супруга Меган Маркл решили назвать дочь в его честь. Девочка должна родиться уже летом.