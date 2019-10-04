  • Кейт Миддлтон рассказала о любви к острой еде

    04 октября 2019, 13:35

    Алена Макаренко

    Кулинарные предпочтения в семье принца Уильяма и Кейт Миддлтон разделились: кто-то любит пряности, а другие не хотят перебивать вкус самого блюда. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
    Кейт Миддлтон рассказала о любви к острой еде

    Герцогиня Кембриджская часто сталкивается с проблемами во время приготовления блюд для своей семьи. Она и четырехлетняя дочь Шарлотта отдают предпочтение острой пище, особенно любят пряный карри. А вот принцу Уильяму нравится, когда приправы не перебивают основной вкус.

    Кроме того, королевская семья всегда на всякий случай делает отдельный ланч-бокс с неострым блюдом для детей. Пряности приносят не только пользу, но и вред.

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    Герцог Кембриджский, тем не менее, готов отведать национальные блюда пакистанской кухни, в которые добавляют много специй.

    О своих предпочтениях в еде королевская семья рассказала духовному наставнику местной диаспоры Ага Хану IV в мусульманском культурном центре в Лондоне. Герцог и герцогиня готовятся к туру в Пакистан.

    Принц Уильям даже думает взять с собой костюм на размер побольше на случай, если растолстеет во время поездки.