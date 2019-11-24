Кейт Миддлтон провела рождественскую вечеринку для медсестер

Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили званый ужин для медсестер, которые будут работать в Рождество.

Частная вечеринка прошла в пятизвездочном отеле Rosewood в Лондоне. Мероприятие не было официальным, оно прошло в закрытом режиме.

Одна из участниц праздничного мероприятия Клэр Пегг поделилась эмоциями в Twitter.

«Вчера был невероятный день, благодаря @NursingNow2020. Я и @LouiseSwaminat2 встретились с герцогом и герцогиней Кембриджскими и поговорили об уходе за пациентами на Рождество!» — написала медсестра.

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В соцсети она выложила фотографию приглашения на вечеринку, которое выслали каждому гостю. На нем изображена совместная монограмма герцога и герцогини. Пегг разговаривала с представителями королевской семьи об особенностях ухода за пациентами в праздники.

По словам Пегг, принц Уильям и Миддлтон вели себя непринужденно, искренне интересовались жизнью медсестер. Мероприятие прошло в расслабленной, дружеской атмосфере.

Такого рода мероприятия супруги устраивают традиционно. Они проводят благотворительные вечеринки и званые ужины для работников медицинской и социальной сфер, сфер образования и безопасности.

На той же неделе герцог и герцогиня посетили благотворительное шоу Royal Variety Performance в театре Палладиум и встретились с финалистами премии Tusk Conservation Awards в Кенсингтонском дворце.