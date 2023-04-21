Мир 21 апреля 2023, 20:11 Кейт Миддлтон почтила память Елизаветы II, опубликовав ее фото с внуками и правнуками Кейт Миддлтон и принц Уильям показали ранее не опубликованное фото королевы Елизаветы II Соцсети

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Кейт Миддлтон и принц Уильям в 97-й день рождения королевы Елизаветы II почтили память почившей монаршей особы, показав ранее не опубликованное ее фото. Снимок они разместили на официальной странице принца и принцессы Уэльских в Instagram*.

На фото королева позирует в одной из комнат ее шотландской резиденции — замке Балморал, где она провела свои последние дни. Елизавету окружают внуки и правнуки.

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«Сегодня исполнилось бы 97 лет Ее покойному Величеству королеве Елизавете. Эта фотография с внуками и правнуками была сделана в Балморале прошлым летом», — указали Кейт и Уильям.

Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года. Престол унаследовал ее старший сын, принц Чарльз, взявший себе монаршее имя Карл III. Официально он станет королем Великобритании 6 мая 2023 года. Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве. При этом Карл III и его супруга Камилла решили нарушить ее многовековую традицию. Они намерены вместо 260-летней знаменитой кареты выбрать другой транспорт для поездки из Букингемского дворца.

*Instagram — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которую признали экстремистской и запретили в России.