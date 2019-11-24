Кейт Миддлтон отчитала радиоведушего из-за шутки над ее дочерью

Радиоведущий BBC Radio 1 Грег Джеймс рассказал, как Кейт Мддлтон и принц Уильям способны пойти на публичное выяснение отношений, если дело касается их детей.

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В интервью изданию The Mirror он напомнил, как пошутил в эфире, обсуждая фотографии принцессы Шарлотты в ее первый день в школе Thomas’s Battersea. Герцог и герцогиня Кембриджские провожали ее и сына Джорджа. На одном из кадров видно, что Шарлотта подала руку директору учебного заведения Хелене Хаслем.

«Кто, черт возьми, жмет руку учителю в первый день занятий в школе?» — отреагировал в эфире радиоведущий.

Через несколько недель на приеме в Кенсингтонском дворце в честь особо одаренных подростков Грега увидели Кейт Миддлтон и принц Уильям. Они захотели поговорить с ним.

Оказывается, они слушал эфир и слышали реплику Джеймса.

«Мы слышали о первом учебном дне маленькой Шарлотты и хотим поговорить с вами о рукопожатии», — заявила венценосная чета.

Радиоведущий, конечно, струхнул. Он заявил герцогине и принцу, что в его время было достаточно улыбнуться директору школы, а не пожимать ему руку.

Впрочем, Грег Джеймс уверен, что после обсуждения задевшего семейство эфира, развития конфликта не будет. Он заявил, что уверен, что все будет в порядке.