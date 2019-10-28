Кейт Миддлтон и принц Уильям заключили тайный брачный контракт

Герцог и герцогиня Кембриджские в 2007 году серьезно поссорились и расстались на некоторое время. Чтобы вернуть Кейт принц Уильям тайно увез ее в романтическое путешествие на Сейшелы. Кэти Николь рассказала, что там возлюбленные заключили неофициальный брачный контракт.

«На райском острове Уильям пообещал Кейт, что будет с ней всегда», — написала в книге автор.

Именно на Сейшелах герцог и герцогиня Кембриджские серьезно поговорили о будущей семейной жизни. По словам Кэти Николь, принц Уильям дал обещание, чтобы успокоить Кейт Миддлтон. Она чувствовала себя неуверенной и незащищенной после их кратковременного разрыва.

Поэтому Кейт и принц Уильям договорились, что будут решать все проблемы вместе и завести троих детей. Принц Уильям выполнил свое обещание жениться на Кейт Миддлтон. Герцог и герцогиня обвенчались 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве.