Кейт Миддлтон и принц Уильям навестили родной университет

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Сент-Эндрюсский университет, где учились и впервые встретились. Наследник британского престола побывал в альма-матер в рамках королевского тура по Шотландии.

Супруги попали под проливной дождь, когда заходили на территорию учебного заведения. Однако они продолжали шутить и улыбаться.

Миддлтон и принц Уильям пообщались с преподавателями и студентами университета, которые изучают географию и историю искусств, и поделились своим опытом обучения в этом вузе. В конце встречи они по традиции посадили дерево.

Вечером супруги посмотрели фильм «Круэлла» от киностудии Disney под открытым небом прямо напротив Холирудского дворца. На мероприятие были приглашены сотрудники Национальной службы здравоохранения. Внук королевы Великобритании и его жена лично встретили гостей и раздали им попкорн, отметило радио «Комсомольская правда».

Миддлтон появилась на публике в кобальтовом двубортном пиджаке Zara с золотыми пуговицами и плиссированной юбке. Образ Миддлтон посчитали элегантным реверансом в сторону покойной свекрови принцессы Дианы.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон учились в Сент-Эндрюсском университете с 2001 по 2005 год.