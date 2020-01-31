Кей-поп певца обвинили в организации проституции

Певец склонял женщин оказывать интимных услуги своим знакомым из Тайваня, Японии и Гонконга. Кроме того, артист и сам не раз вступал с ними в интимную связь, нарушая закон — проституция запрещена на территории Южной Кореи. Помимо этого, Ли Сын Хен обвиняют в том, что он участвовал в нелегальных азартных играх.

В 2019 году артист попал в крупный скандал. Тогда его заподозрили в работе в клубе с сомнительной репутацией — там продавались наркотики и насиловали женщин. Сам Сын Хен свои связи с заведением отрицал. В результате ему удалось избежать уголовной ответственности. Меньше повезло двум коллегам Сынни по сцене — суд признал их виновными в изнасиловании девушки. Дунг Джуун-янг и Чой Джонг-хуун получили по шесть и пять лет тюрьмы соответственно.