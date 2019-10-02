«Кечирип коюнуздар!» Малахов попросил прощения у киргизов

Телеведущий Андрей Малахов принес извинения гражданам Киргизии за свои слова в одном из недавних выпусков «Прямого эфира». Тогда он предположил, что в гибели россиянина виноват киргиз.

Журналист обратился к зрителям из России и Киргизии, вспомнив древнюю киргизскую мудрость. В ней говорится о том, что надо уметь слушать, и тогда будешь услышанным.

«От имени всей редакции программы „Прямой эфир“ и от себя лично я хочу выразить свои самые искренние сожаления. Нашу программу смотрят во всем мире, и мы одинаково любим и уважаем всех наших зрителей независимо от их страны и национальности. Кечирип коюнуздар! Прошу прощения!» — сказал Малахов в своей программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1».

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Ранее он уже извинялся и говорил, что его не так поняли. Приносить извинения телеведущему пришлось за свои слова, сказанные в выпуске от 24 сентября. Тогда темой программы стала гибель 25-летнего сына миллиардера Александра Маругова. Он умер в результате ДТП, которое произошло в июле 2019 года в Москве.

Молодой человек на мотоцикле врезался в такси, за рулем которого находился гражданин Киргизии Исламбек Акбаров. Как написало РИА «Новости», он является виновником аварии. Малахов предположил, что Акбаров мог подстроить дорожно-транспортное происшествие.

Такое заявление раскритиковали в киргизских соцсетях и потребовали российского телеведущего извиниться. Также этот вопрос МИД Киргизии обсудил с российским представителем в республике.