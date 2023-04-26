Мир 26 апреля 2023, 02:19 Казнивших российских пленных наемников ВСУ задержали во Франции «РГ»: во Франции задержали двух наемников с Украины, казнивших российских пленных РИА «Новости»

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Французские правоохранители задержали двух наемников, которые вернулись с Украины. Им предъявили обвинения в перевозке оружия, написала газета Le Parisien.

По данным издания, Гийом Андреони и Алан Винерон воевали в рядах ВСУ. На них составили протоколы о посягательстве на государственную безопасность. Ближайшие 15 месяцев они могут провести в тюрьме за незаконный провоз оружия в страну.

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Как сообщила «Российская газета» со ссылкой на проект Foreign Combatants, эти наемники расстреляли российских военных. При этом французы называли себя поклонниками Гитлера.

По данным портала SouthFront, 187 наемников из Франции участвовали в боевых действиях на Украине в рядах ВСУ

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер ранее призвал иностранных наемников как можно скорее покинуть Украину. Он отметил, что западные политики совершают ошибку, думая, что Россия бездействует. В реальности, в рядах ВСУ наблюдаются большие человеческие потери, также Украина теряет огромное количество военной техники.