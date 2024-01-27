Мир 27 января 2024, 09:59 Казненный новым методом в США преступник мучился перед смертью AP: первый казненный чистым азотом американец испытал судороги перед смертью Unsplash

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Преступник, которого впервые в истории США казнили с помощью чистого азота, перед смертью в течение нескольких минут испытывал судороги. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Новый метод казни испытали на 58-летнем Кеннете Юджине Смите, которого осудили за заказное убийство женщины. По информации издания, исполнение высшей меры наказания продлилось не менее 22 минут.

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«Осужденный убийца Кеннет Юджин Смит бился в судорогах <…> в течение как минимум двух минут во время 22-минутной казни», — указали в агентстве.

Исполнение высшей меры наказания с помощью чистого азота санкционировали в трех американских штатах, но ранее никогда не применяли. В издании добавили, что генеральный прокурор штата Алабама Стив Маршалл называл новый метод казни эффективным и гуманным.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сравнил удушение азотом с пытками и призвал США наложить мораторий на казнь. По его словам, новый метод наказания является унизительным и бесчеловечным.