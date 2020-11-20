Казнь женщины отложили в США из-за COVID-19
Как сообщил телеканал NBC, теперь у адвокатов есть время для составления ходатайства для смягчения приговора.
Преступницу зовут Лиза Монтгомери. В 2004 году она задушила беременную женщину — 23-летнюю Бобби Джо Стиннетт. После этого Монтгомери похитила ребенка жертвы и пыталась выдать его за своего собственного.
Адвокаты пытались доказать в суде, что их клиентка страдала от галлюцинаций и псевдоциеза. Это состояние, когда женщине кажется, что она беременна.
Однако убийцу приговорили к смертной казни. Она должна была состояться 8 декабря 2020 года. Уточнялось, что приговор планировали привести в исполнение в штате Индиана. Монтгомери планировали ввести смертельную инъекцию.
Агентство Reuters писало, что в последний раз в Штатах осужденную на федеральном уровне женщину лишили жизни в 1953 году.