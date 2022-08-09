Казнь «тысячи кусочков» начал Китай над США

Если начнется вооруженный конфликт между Соединенными Штатами и Китаем из-за Тайваня, то победу одержит КНР. Ведь китайцы за последние годы усилили свою армию, а американская военная стратегия, наоборот, устарела. Такое мнение в разговоре с «360» высказал заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

«Визит [спикера палаты представителей конгресса США Нэнси] Пелоси на Тайвань начал новый процесс расхождения Китая с США. Причем это уже серьезные противоречия», — заявил Борзенко.

По его словам, в Древнем Китае была казнь, она называлась «тысячи кусочков». Это когда того, кого казнят, привязывали к дереву и потом постепенно отрезали у него тысячу кусочков от тела. Человек исходил кровью и умирал.

«Примерно такой процесс Китай начал над американцами. Вроде все незаметно, постепенно. Началось с iPhone, который не выйдет вовремя, потому что сборка идет, на многих написано: „Сделано в Тайване“. Они продолжают учения, они перекрыли остров. Большие задержки с поставками готовой продукции. Тайвань не может все это нормально вывезти из-за учений», — отметил эксперт.

Он напомнил, что американская военная стратегия всегда строилась на стратегии авианосцев, то есть на полном доминировании в небе.

«Вся эта доктрина имела значение 15, 20, 30 лет назад. Сейчас она бессмысленна, она пережила сама себя. Во-первых, авианосцы — вещь очень дорогая. На самом авианосце нет ничего, кроме самолетов и единичной заправки этих самолетов», — сообщил собеседник «360».

Зато за авианосцем идет серия кораблей: заправщик, эсминцы — около 8–10 кораблей. Содержать все это очень дорого.

У Китая за последние 10–15 лет совершенствовалась армия, появился собственный флот, которого не было. Самое главное — появились ракеты, у китайцев появился гиперзвук Алексей Борзенко.

По его словам, против гиперзвука плохо работает ПВО. Китайцы при желании могут потопить все эти авианосцы, считает военный журналист. По его мнению, американцы понимают это, поэтому сейчас идет игра на нервах.

«Китайцем надо взять Тайвань, но взять мягко, без уничтожения заводов, производящих чипы. Американцы, наоборот, в случае конфликта хотят эти заводы с чипами уничтожить. Тогда останутся только американские заводы, производящие в Силиконовой долине микрочипы. Все понимают, что если начнется война в этом месте, то она будет быстрой и выиграет Китай, а не США», — заключил эксперт.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на бывших чиновников из Пентагона и сотрудников аналитического Центра стратегических и международных исследований США написало, что Китай потопит большую часть надводных флотов Штатов и Японии в случае конфликта из-за Тайваня. Об этом говорят проведенные недавно игры, симулирующие якобы вторжение КНР на Тайвань.