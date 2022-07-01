Казино стало легальным в Киргизии

В Киргизии легализовали игорную деятельность. Соотвествующий указ подписал президент республики Садыр Жапаров. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Подобное нововведение, по мнению местных властей, поможет привлечь в бюджет дополнительные ресурсы. Однако казино смогут организовывать лишь юридические лица. Для создания подобного заведения необходимо будет зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью или закрытое акционерное общество.

Получить лицензию на открытие казино можно будет только за деньги. Кроме того, их нельзя будет открывать в помещениях детских садов, школ, вузов, других учебных заведений, медицинских и культовых учреждений, а также в жилых помещениях.