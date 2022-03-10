Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что половина населения украинской столицы уже покинула город. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

«По последним данным, каждый второй киевлянин сейчас город Киев покинул. Здесь чуть меньше 2 миллионов жителей сейчас находится», — сказал Кличко.

По его словам, Киев превратился в крепость — каждая улица, каждое здание, каждый блок-пост укрепляется.

Российский президент Владимир Путин сообщил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее целью он назвал защиту жителей Донбасса, которые восемь лет подвергались геноциду и издевательствам со стороны украинских властей. Также, по его словам, Россия будет добиваться денацификации и демилитаризации Украины.

По информации Минобороны РФ, российские военные за время спецоперации вывели из строя 2911 объектов военной инфраструктуры ВСУ — в частности, 97 самолетов, 107 беспилотников, 141 зенитный ракетный комплекс и 986 танков. Об этом написало РИА ФАН.