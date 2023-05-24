Мир 24 мая 2023, 21:58 Каждый пятый преступный кол-центр на Украине оказался под управлением из Нидерландов и Германии «Сбер»: каждый пятый мошеннический кол-центр на Украине управляется из Нидерландов и ФРГ Unsplash

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Каждый пятый мошеннический кол-центр на Украине функционирует по модели франшизы. Ими управляют из Нидерландов и Германии, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Его слова привело РИА «Новости».

Согласно результатам исследования «Сбера», сейчас на Украине работают более тысячи мошеннических кол-центров, в них задействовали порядка 100 тысяч человек. По данным банка, 92% звонков преступников совершают в Россию, а оставшиеся 8% получают жители Польши, Германии и Казахстана.

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«212 кол-центров управляются тремя головными центрами по модели франшизы, а инфраструктура для их деятельности сосредоточена в Нидерландах и Германии», — сказал Кузнецов.

Он пояснил, что совокупный ущерб от деятельности украинских кол-центров в этом году составил 100 миллионов долларов. Типовой кол-центр может совершать до 70 тысяч звонков в день и похищает 40 тысяч долларов в месяц.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы объявили набор новых сотрудников в кол-центры, которые вымогают денежные средства у россиян и жителей стран СНГ.