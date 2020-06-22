Каждый десятый американец назвал Россию врагом США во время Второй мировой

Оказалось, что 69% американцев не знают об исторических фактах, связанных со Второй мировой. Кроме этого 42% жителей США не имеют представления о том, какой праздник отмечают 8 мая.

«Одни полагают, что в этот день отмечают окончание Второй мировой войны, другие — День памяти, а третьи и вовсе назвали День независимости, таких, правда, всего 2%», — говорится на сайте радио Sputnik.

Правильный ответ дал всего 31% опрошенных. В Америке также есть праздник — День Победы над Японией, который отмечают 2 сентября. И именно этот день у многих опрошенных связан со Второй мировой. Поэтому на вопрос о том, с кем воевали американские войска, 67% ответили, что с Японией. Но все же большинство — 77% — сказали, что главным противном для США была Германия. Однако 11% назвали Россию, а 5% американцев считают, что врагом был Китай.

А что такое холокост, знают только 63% американцев, а 12% не имеют никакого представления об этом понятии.