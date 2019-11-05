В протестах в Ираке ранены 34 человека

По данным источников агентства в медицинских кругах республики, ранения получили минимум 34 человека.

По словам других собеседников, два человека, включая сотрудника полиции, погибли, когда спецназ открыл огонь по протестующим у «зеленой зоны» в центре Багдада — укрепленного района, в котором находятся правительственные объекты и иностранные представительства. В результате также минимум 22 человека были ранены.

В пресс-службе премьер-министра Ирака заявили, что группа протестующих подожгла ресторан, и что правоохранительные органы «решили» эту проблему. Как именно, в пресс-службе не уточнили.

Всего, по данным комиссии по правам человека при иракском парламенте, с 1 октября в результате протестов в стране погибли более 260 человек. Ранения могли получить до 12 тысяч.

Бессрочная акция протеста проходит в Багдаде и других городах страны. Тысячи человек вышли на митинги против коррупции и ухудшения условий жизни. Демонстранты блокируют улицы, жгут покрышки. Происходят столкновения с полицией.