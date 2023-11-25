Мир 25 ноября 2023, 15:35 Каждому россиянину в секторе Газа пообещали оказать помощь Захарова заявила, что Россия не бросит ни одного соотечественника в секторе Газа Keystone Press Agency / Global Look Press

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Российские власти не оставят без помощи ни одного гражданина в секторе Газа. Их эвакуация продолжилась, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее процитировало РИА «Новости».

Дипломат указала, что большинство записавшихся на эвакуацию россиян смогли выехать из палестинского анклава на Родину. Однако Россия установила контакты с еще несколькими десятками человек, которые не могли заявить о себе из-за отключения электричества и блокировки связи.

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«С ними работают наши дипломаты и сотрудники МЧС. <…> Все получают необходимую поддержку. Никто не будет оставлен без помощи», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что эвакуационные мероприятия не завершили, работа по вывозу россиян из Газы продолжилась.

Ранее СМИ сообщали, что 25 ноября на контрольно-пропускном пункте «Рафах» ожидают порядка 500 россиян для их дальнейшей эвакуации. Днем ранее спецборт МЧС вывез на Родину 103 россиянина, в том числе 47 детей.